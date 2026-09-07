Ex Lazio | Maldini regala la vittoria al Cagliari: battuto il Lecce

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Vince il Cagliari. Decisivo il gol di Daniel Maldini, che ha steso per 1-0 il Lecce di Di Francesco. I rossoblù salgono a quota sei punti in campionato proprio grazie alla rete dell'ex attaccante della Lazio, che ha sbloccato la gara nel primo tempo. I giallorossi non sono riusciti a reagire e a trovare il pareggio: restano così a quota tre in classifica.