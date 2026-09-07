Udinese, Inler a Sky: "La Lazio è una squadra forte, dobbiamo..."

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© foto di Federico De Luca

Prima della partita contro la Lazio, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Gokhan Inler ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ogni partita ha la sua storia, oggi affrontiamo una grande squadra che sta facendo molto bene. Dopo il mercato vedo una squadra molto concentrata che vuole fare bene ogni partita. I ragazzi sono consapevoli che devono dare sempre il massimo. Solet? Per noi è fondamentale, è cresciuto come leader, parlo tanto con lui. Quando hai un gruppo sano puoi sempre raccogliere di più, abbiamo giocatori giovani che stanno facendo esperienza. Sono contento di chi c'è".