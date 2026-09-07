Udinese - Lazio, le formazioni ufficiali: Gattuso lancia Isaksen
07.09.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
UDINESE - LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. All.: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson. All.: Gattuso.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.