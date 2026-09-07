Udinese - Lazio, le formazioni ufficiali: Gattuso lancia Isaksen

07.09.2026 19:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Udinese - Lazio, le formazioni ufficiali: Gattuso lancia Isaksen

UDINESE - LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson. All.: Gattuso.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.