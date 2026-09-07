Lazio, Serena su Pinamonti: "È l'eterna promessa. Poteva emergere, ma..."

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Parla Aldo Serena. L'ex attaccante è intervenuto negli studi di SkySport prima della gara tra Udinese e Lazio, soffermandosi sul nuovo centravanti biancoceleste Andrea Pinamonti. Di seguito le sue parole: “Pinamonti è l’eterna promessa, ha le qualità per emergere e non l’ha fatto. Ha tutte le caratteristiche del centravanti, penso che adesso abbia a disposizione una squadra che può offrigli tanti palloni. Non può farsi sfuggire quest’occasione”.