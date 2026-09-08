Lazio, è tornato Nuno Tavares: promosso a pieni voti contro l'Udinese
08.09.2026 10:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares ritrovato. Gattuso ha una preziosa arma in più: il terzino della Lazio ha alzato il livello delle sue prestazioni dopo un'estate complicata senza preparazione. E si è visto contro l'Udinese, sempre propositivo e continuamente pronto a scattare. I suoi voti quindi non possono che essere positivi. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 7;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 7;
TUTTOSPORT - 7;
IL MESSAGGERO - 6,5;
IL CORRIERE DELLA SERA - 6,5;
LA REPUBBLICA - 6,5.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.