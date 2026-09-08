Lazio, è tornato Nuno Tavares: promosso a pieni voti contro l'Udinese

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares ritrovato. Gattuso ha una preziosa arma in più: il terzino della Lazio ha alzato il livello delle sue prestazioni dopo un'estate complicata senza preparazione. E si è visto contro l'Udinese, sempre propositivo e continuamente pronto a scattare. I suoi voti quindi non possono che essere positivi. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT - 7;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 7;

TUTTOSPORT - 7;

IL MESSAGGERO - 6,5;

IL CORRIERE DELLA SERA - 6,5;

LA REPUBBLICA - 6,5.