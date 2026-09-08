Lazio, Provstgaard e l'entusiasmo social. Gli rispondono anche i compagni
08.09.2026 00:50 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
"Che squadra" commenta Oliver Provstgaard sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria della Lazio contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. Il centrale danese, al termine del match, pubblica alcune delle foto più belle della partita (tra cui anche la scenografia dei tifosi) per poi aggiungere nella caption: "3 su 3. Che sequadra. Grazie ai tifosi". Tra i commenti le risposte di alcuni compangi come Taylor che ha scritto un semplice "Niceee" e Mandas che lo ha definito "Bestia".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.