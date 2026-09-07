Lazio, Frattesi ancora in gol: la società lo celebra sui social - VD
07.09.2026 21:59 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ancora lui, ancora Davide Frattesi protagonista indiscusso di queste prime tre giornate di campionato della Lazio. Prima la rete contro il Bologna, poi quella contro il Genoa e infine contro l’Udinese a pareggiare i conti dopo il gol di Karlstrom.
A celebrarlo anche la società con un video postato sui social.
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