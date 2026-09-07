Lazio, Rocca è a Udine: il Presidente della Regione sugli spalti - FOTO
07.09.2026 21:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Francesco Rocca a Udine. Rigorosamente con una sciarpa biancoblu al collo, il Presidente della Regione Lazio si trova al Bluenergy Stadium per seguire la gara tra Udinese e Lazio. Insieme a lui più di duemila tifosi biancocelesti. Di seguito la foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.