Udinese - Lazio, Gattuso in apprensione: le condizioni di Pinamonti

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La Lazio è sotto di un gol al Bluenergy Stadium e per Gattuso arriva anche un'altra brutta notizia: l'infortunio di Pinamonti. L'ex Sassuolo al 53° minuto della ripresa ha alzato bandiera bianca costringendo il tecnico a un cambio forzato, al suo posto è subentrato Noslin.

L'attaccante è uscito dal terreno di gioco zoppicando, si è seduto in panchina e - come riferito da Dazn - ha applicato la borsa del ghiaccio sulla caviglia destra.

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