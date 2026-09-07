Udinese - Lazio, Gattuso in apprensione: le condizioni di Pinamonti

07.09.2026 22:08 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Udinese - Lazio, Gattuso in apprensione: le condizioni di Pinamonti
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La Lazio è sotto di un gol al Bluenergy Stadium e per Gattuso arriva anche un'altra brutta notizia: l'infortunio di Pinamonti. L'ex Sassuolo al 53° minuto della ripresa ha alzato bandiera bianca costringendo il tecnico a un cambio forzato, al suo posto è subentrato Noslin

L'attaccante è uscito dal terreno di gioco zoppicando, si è seduto in panchina e - come riferito da Dazn - ha applicato la borsa del ghiaccio sulla caviglia destra. 

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