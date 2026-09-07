Quattromila volte Lazio in Serie A: Gudmundsson fa la storia

La rete di Gudmundsson a Udine è valso un traguardo speciale per la Lazio. Si è trattato del gol numero quattromila segnato dal club biancoceleste in Serie A, che ha firmato la vittoria in rimonta contro l'Udinese di Runjaic. Prima ancora aveva timbrato Frattesi, in risposta al vantaggio iniziale di Karlstrom. Non c'era modo migliore di festeggiare un risultato così.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03