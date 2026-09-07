Quattromila volte Lazio in Serie A: Gudmundsson fa la storia
07.09.2026 22:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La rete di Gudmundsson a Udine è valso un traguardo speciale per la Lazio. Si è trattato del gol numero quattromila segnato dal club biancoceleste in Serie A, che ha firmato la vittoria in rimonta contro l'Udinese di Runjaic. Prima ancora aveva timbrato Frattesi, in risposta al vantaggio iniziale di Karlstrom. Non c'era modo migliore di festeggiare un risultato così.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.