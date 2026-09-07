Lazio, Di Marzio: "Il mercato funziona, complimenti a Fabiani"

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.Dopo la vittoria in rimonta della Lazio contro l'Udinese, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del lavoro svolto dalla società biancoceleste sul mercato direttamente dagli studi di SkySport. A segnare infatti sono stati due dei nuovi acquisti: Frattesi (ancora) e Gudmundsson. Di seguito il suo pensiero: "Il ruolo di Gudmundsson è questo, Gattuso non l'ha snaturato. Il suo gol, quelli di Frattesi... Qui il mercato fa gol, funziona. Bisogna dar merito anche a chi ha costruito la squadra, a Fabiani. Sono stati presi dei giocatori per le caratteristiche del gioco di Gattuso".