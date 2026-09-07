Udinese - Lazio, Frattesi in gol: l'esultanza social della sorella Chiara - FOTO

Una serata incredibile per la Lazio al Bluenergy Stadium, dove ha conquistato la terza vittoria consecutiva in questo avvio di stagione. Protagonista indiscusso della sfida, anche stavolta, è Davide Frattesi. L'ex Inter si conferma una certezza, da quando è arrivato ha inciso pesantemente regalando i primi 9 punti dell'anno.

Festeggia sui social anche la sorella del centrocampista che ha seguito la sfida da casa e ha pubblicato una storia su Instagram a lui dedicata. Il video del gol accompagnato da un "DAJEEEEEEEEE" e dei cuori rossi.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE