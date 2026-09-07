Udinese - Lazio, Caicedo esulta per la vittoria: il messaggio social
07.09.2026 22:47 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
La Lazio infila la terza vittoria consecutiva in questa stagione, rimontando con Frattesi e Gudmundsson che hanno ribaltato il risultato al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Si è unito alla festa dei tifosi anche Caicedo, seppur a distanza. Con un post su X l'ex biancoceleste ha esultato scrivendo: "Mamma mia ragazzi" accompagnato da cuori celesti.
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