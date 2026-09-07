Calciomercato Lazio | "Juve, rimpianto Frattesi": il retroscena di Di Marzio

La Lazio se lo gode, la Juventus si mangia le mani. Tre gol nelle prime tre giornate per Davide Frattesi, la stella di questo inizio di campionato della squadra di Gattuso. È stata una richiesta esplicita del tecnico alla società, che l'ha accontentato prelevandolo dall'Inter e strappandolo alla concorrenza proprio della Juve.

Come rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, i bianconeri erano molto interessati al centrocampista e rimpiangono il fatto di non averci provato seriamente. E ora lo guardano segnare con un'altra maglia. Di seguito le sue parole negli studi di SkySport: "Negli ultimi giorni di mercato la Juve ha avuto il rimpianto di non averci provato seriamente, soprattutto quando hanno capito che il problema fisico di Thuram meritava dei controlli più approfonditi. Se Frattesi non fosse andato alla Lazio, la Juve l'avrebbe preso. Prima non c'era andata con convinzione".