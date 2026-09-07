Lazio, Gattuso ribalta Runjaic: da quanto mancava la vittoria a Udine
07.09.2026 23:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio torna a vincere a Udine. Successo in rimonta per la squadra di Gattuso, che ha superato i bianconeri di Runjaic grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson. A inizio secondo tempo era arrivato il vantaggio di Karlstrom, poi ribaltato. I tre punti al Bluenergy Stadium mancavano da più di due anni, ovvero dall'1-2 del 7 gennaio 2024 siglato da Pellegrini e Vecino.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.