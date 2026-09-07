Lazio, Gattuso ribalta Runjaic: da quanto mancava la vittoria a Udine

La Lazio torna a vincere a Udine. Successo in rimonta per la squadra di Gattuso, che ha superato i bianconeri di Runjaic grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson. A inizio secondo tempo era arrivato il vantaggio di Karlstrom, poi ribaltato. I tre punti al Bluenergy Stadium mancavano da più di due anni, ovvero dall'1-2 del 7 gennaio 2024 siglato da Pellegrini e Vecino.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03