Lazio, esordio col botto per Gudmundsson: in gol con l'Udinese
07.09.2026 22:40 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Finisce all'80° minuto la partita di Davide Frattesi che anche stavolta si è reso protagonista assoluto del match. In campo contro l'Udinese, al posto dell'ex Inter, Gattuso ha mandato Gudmundsson. Per l'islandese, arrivato nella Capitale nell'ultimo giorno di mercato, si tratta del debutto con la maglia della Lazio.
Una serata speciale per l'ex giocatore della Fiorentina che dopo appena 8 minuti dal suo ingresso in campo è riuscito a trovare anche il suo primo gol in biancoceleste.
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