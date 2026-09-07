Lazio, esordio col botto per Gudmundsson: in gol con l'Udinese

07.09.2026 22:40 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, esordio col botto per Gudmundsson: in gol con l'Udinese

Finisce all'80° minuto la partita di Davide Frattesi che anche stavolta si è reso protagonista assoluto del match. In campo contro l'Udinese, al posto dell'ex Inter, Gattuso ha mandato Gudmundsson. Per l'islandese, arrivato nella Capitale nell'ultimo giorno di mercato, si tratta del debutto con la maglia della Lazio.

Una serata speciale per l'ex giocatore della Fiorentina che dopo appena 8 minuti dal suo ingresso in campo è riuscito a trovare anche il suo primo gol in biancoceleste. 

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