Udinese - Lazio, Runjaic pazzo di Frattesi: “Da quando sono in Italia…”

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Tre gol in tre giornate, è una Lazio totalmente dipendente da Davide Frattesi. Decisivo ancora una volta, il centrocampista porta a casa anche parole di grande elogio da parte dell’allenatore dell’Udinese. Come riportato da Sky, infatti, Kosta Runjaic dalla panchina del Bluenergy Stadium si è lasciato andare a grandi apprezzamenti sul giocatore: “Da quando sono in Italia questo è uno dei calciatori che mi piace di più. Mi piace tantissimo".