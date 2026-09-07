Udinese - Lazio, Frattesi fa tre su tre: l'unico precedente
07.09.2026 22:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Frattesi l'ha fatto ancora. Dopo aver colpito Bologna e Genoa, l'ex centrocampista dell'Inter é andato a segno anche contro l'Udinese, trovando il gol del momentaneo 1-1. Prima di lui solo Mauro Zarate era stato capace di realizzare almeno un gol nelle sue prime tre presenze con la Lazio. Nella stagione 2008/09, infatti, esordì con una doppietta contro il Cagliari, per poi segnare anche contro Sampdoria e Torino.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.