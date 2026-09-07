Udinese - Lazio, Frattesi fa tre su tre: l'unico precedente

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Frattesi l'ha fatto ancora. Dopo aver colpito Bologna e Genoa, l'ex centrocampista dell'Inter é andato a segno anche contro l'Udinese, trovando il gol del momentaneo 1-1. Prima di lui solo Mauro Zarate era stato capace di realizzare almeno un gol nelle sue prime tre presenze con la Lazio. Nella stagione 2008/09, infatti, esordì con una doppietta contro il Cagliari, per poi segnare anche contro Sampdoria e Torino.