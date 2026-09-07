Lazio, Floriani a Sky: “Vittoria che ha tanto di Gattuso. Questo gruppo…”

Vince ancora la Lazio, che dopo Bologna e Genoa supera anche l’Udinese rimanendo a punteggio pieno. Ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio è intervenuto Romano Floriani Mussolini. Queste le sue parole: “C’è tanto di Gattuso, la vittoria di carattere di oggi è un esempio. Siamo stati bravi a ribaltarla, siamo un gruppo fantastico, tutte brave persone che danno sempre il 100%. Spero sia solo l’inizio di una grande stagione. Il Milan può cambiare le ambizioni? Noi pensiamo di gara in gara, non ci abbiamo pensato al resto. Siamo stati bravi a iniziare così, affronteremo la prossima con ancora più cattiveria”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele