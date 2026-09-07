Lazio, Runjaic a DAZN: "Loro meritavano di segnare. Ma nel primo tempo..."

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Dopo la sconfitta della sua Udinese contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico friulano Runjaic che ha evidenziato i meriti della squadra di Gattuso.

"La Lazio ha meritato di segnare. L'Udinese ha pagato il doppio infortunio nel primo tempo, soprattutto per gli slot persi. Loro partivano favoriti, potevamo prenderci un punto, ma hanno meritato sicuramente di segnare almeno una rete. Non ho un giocatore come Davis in squadra, per quello non l'ho sostituito. Bisogna riconoscere i meriti della Lazio, ma voglio vedere i numeri della mia squadra per l'intensità di gioco".