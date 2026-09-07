SONDAGGIO - Udinese-Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti
07.09.2026 23:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO - La Lazio vince contro l'Udinese: 1-2 il risultato finale, con i gol decisivi di Frattesi e Gudmundsson. L'ex Inter mette la firma sul tabellino per la terza volta da inizio campionato, mentre l'ex Fiorentina, arrivato nella fase finale della sessione di calciomercato, parte dalla panchina ma riesce comunque a siglare la prima rete in biancoceleste. Ora la squadra avrà tempo di preparare la sfida contro il Milan, in programma sabato pomeriggio. Prima di tutto, però, c'è da decretare il migliore in campo: potete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.