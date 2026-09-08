Lazio, Mandas versione admin: il video postato dalla società - VIDEO
08.09.2026 00:20 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Christos Mandas è stato protagonista di un'altra grande partita contro l'Udinese. Incolpevole sul gol, nel primo tempo è stato protagonistsa di un doppio e fondamentale intervento su Davis e Kamara. Al termine del match, pèerò, si è spogliato dei panni di portiere e di Superman, per vestire quelli di 'scoial-admin'. Il portiere greco, infatti, si è impossessato del telefono del social media manager della Lazio per filmare lo spettacolo dei tifosi biancocelesti sugli spalti, come mostrato in un altro video pubblicato dalla società.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.