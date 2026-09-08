Lazio, Mandas versione admin: il video postato dalla società - VIDEO

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Christos Mandas è stato protagonista di un'altra grande partita contro l'Udinese. Incolpevole sul gol, nel primo tempo è stato protagonistsa di un doppio e fondamentale intervento su Davis e Kamara. Al termine del match, pèerò, si è spogliato dei panni di portiere e di Superman, per vestire quelli di 'scoial-admin'. Il portiere greco, infatti, si è impossessato del telefono del social media manager della Lazio per filmare lo spettacolo dei tifosi biancocelesti sugli spalti, come mostrato in un altro video pubblicato dalla società.