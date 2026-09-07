PAGELLE Udinese-Lazio: Frattesi, viziaci ancora! Gud decisivo, assist Zac e Doekhi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

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MANDAS 7: Parte con una doppia parata su Davis e Kamara, tra i pali sta convincendo al massimo. Bucato solamente da Karlstrom, tocca il suo tiro ma gli passa tra le gambe. Sicuro nelle uscite alte.

FLORIANI MUSSOLINI 6,5: Gamba impressionante, passo importante e davanti aveva un cliente scomodissimo come Kamara. Grande personalità, al pari dei mezzi atletici.

DOEKHI 7: Quanti corpo a corpo, ci aggiunge l’assist perfetto per Gudmunsson: cross di mancino per la testa dell’islandese, morbido e preciso.

PROVSTGAARD 6: Non tiene bene la posizione nell’azione che sblocca il match: si apre il varco per l’ingresso in area di Karlstrom, troppo spazio tra lui e Doekhi che stava contrastando Davis.

TAVARES 7: Un fattore durante tutta la partita. Spinge, fa ammonire gli avversari, crea superiorità numerica, azioni pericolose. Per fortuna non è partito.

FRATTESI 9: Come il numero che dovrebbe portare sulle spalle, visti i numeri. Ha davvero senso quello che stiamo vedendo? Sì, perché giocatori di questo livello spostano gli equilibri. Terzo gol in 3 giornate, altra deviazione da centravanti, sfruttato a dovere il cross di Zaccagni. Esce senza benzina, dopo un’altra partita da trascinatore.

Dall’80’ GUDMUNSSON 8: Debutto da sogno, la infila all’incrocio di testa, subito un gol da 3 punti. Applausi.

BELAHYANE 6,5: Buona partita, va in affanno soltanto a sprazzi. Non era una partita semplice vista la fisicità dell’Udinese, se la cava più che bene.

TAYLOR 7: Personalità e qualità, insieme a Frattesi è il punto di forza della squadra. Orchestra e prova a concludere, pure lui avrebbe meritato la gioia di un gol personale. Riconquista il pallone del 2-1. L’unico errore è la disattenzione sul gol di Karlstrom: doveva seguirlo e contrastarlo al momento del tiro, parte dalla sua zona.

ISAKSEN 5,5: Prima stagionale dall’inizio, Gattuso lo ritiene pronto dopo l’estate travagliata a causa dell’operazione per pubalgia. Inizio positivo, si spegne presto. Prestissimo.

Dal 52’ CANCELLIERI 6,5: Meglio del compagno che sostituisce, forse anche perché la Lazio nel tentativo di rimontare schiaccia di più l’Udinese nella mezz’ora finale. Si fa apprezzare per determinazione.

PINAMONTI 5,5: Esordio dal primo minuto, non proprio da sogno. Nel primo tempo è il meno coinvolto anche quando la Lazio tiene bene il campo. L’unica chance è sul tocco di Zaccagni, tutt’altro che perfetto. Il problema alla caviglia chiude la sua serata avara di soddisfazioni.

Dal 52’ NOSLIN 6: Si dà da fare, disturba Cancellieri su un cross invitante, per il resto fa tanto movimento e crea difficoltà ai centrali dell’Udinese.

ZACCAGNI 7: Sembrava la solita serata storta, senza gol o assist. Invece nella ripresa emerge nel momento più difficile e diventa determinante: spunto a sinistra e servizio d’oro per Frattesi, poi il palo da fuori che per fortuna viene “cancellato” dal colpo di testa di Gudmunsson.

Dal 91’ PEDRAZA sv

ALL. GATTUSO 8: Terza vittoria di fila, 9 punti dopo il ko di Coppa Italia. Non era facile reagire e iniziare così. La Lazio è aggressiva, mostra il carattere pure dopo essere andata sotto. Coraggioso anche nel togliere Frattesi, i fatti gli danno più che ragione. In testa insieme a Inter e Roma, poco da aggiungere. Complimenti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 5,5 (Bertola 5.5), Solet 6,5 (Kabasele 5,5), Ebosse 5,5; Vojvoda 5, Karlstrom 6,5, Piotrowski 5,5 (Miller ), Kamara 6; Gomez 5,5 (Bayo 5,5), Ekkelenkamp 5,5; Davis 6 (Zarraga 6). All.: Runjaic 5,5.