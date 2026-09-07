Frattesi a Dazn: "Sento il mondo Lazio. Ero avvelenato, ma il mister..."

Terza partita con l'aquila sul petto, terzo gol per Davide Frattesi. L'ex centrocampista dell'Inter si è già preso la Lazio, è diventato assoluto protagonista della creatura di Gennaro Gattuso che ha raggiunto la terza vittoria consecutiva nelle prime tre giornate.

Intervenuto nel post-partita ai microfoni di Dazn, Frattesi ha raccontato le emozioni del gol, l'esultanza, e come ha vissuto il finale di partita dalla panchina. Di seguito le sue parole:

"Esultanza del pinguino? Sono andato a esultare da Mattia perché mi ha fatto l'assist, lui mi ha detto "Facciamolo ancora". Poi è andata bene, Albert è stato bravo a schiacciarla di testa. Agitato in panchina? Sento il mondo Lazio, conoscevo i ragazzi che c'erano qua e c'è un legame di amicizia che va avanti da tempo, ero avvelenato per il cambio e dovevo continuare a fare qualcosa, ma ha avuto ragione il mister e sono stato zitto (ride, ndr)".