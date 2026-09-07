Lazio, Belahyane a LSC: "Vittoria importante, reazione da grande squadra"
07.09.2026 23:12 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Buona anche la terza per la Lazio di Gattuso che dopo le vittorie contro Bologna e Genoa batte in rimonta l'Udinese grazie alle reti di Frattesi e Guðmundsson.
Al termine della sfida ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Reda Belahyane, anche lui autore di un'ottima prestazione: "Vittoria importante ma ancor di più lo è la reazione della squadra non era scontata, c’è grande soddisfazione".
"Mi trovo a mio agio in campo, anche se è solo la prima gara da titolare la prestazione è stata ottima".
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