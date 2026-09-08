"Quanti gol vuoi fare? Sì": Rovella ironizza ed esalta Frattesi - FOTO

Tutti pazzi per Frattesi, al terzo gol in tre partite con la maglia della Lazio. Dopo Bologna e Genoa, il centrocampista ha segnato anche all'Udinese, pareggiando il vantaggio iniziale di Karlstrom. La rete di Gudmundsson ha poi completato la rimonta. Sui social Rovella ha commentato l'ultimo post su Instagram dell'ex Inter: "Quanti gol vuoi fare? Sì", ha scritto riferendosi proprio all'inizio di campionato del compagno. E Frattesi ha risposto con due cuori. Di seguito la foto.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03