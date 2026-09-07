Lazio, Taylor a Frattesi: "Sei un fenomeno". Il siparietto social - FOTO

Ancora Davide Frattesi. Terzo gol in tre partite per il centrocampista della Lazio, ora a pari punti in campionato dopo aver battuto anche l'Udinese. L'ex Inter è la star dei biancocelesti, apprezzato ovviamente anche dai suoi compagni oltre che dai tifosi. Sotto il suo ultimo post su Instagram, infatti, Taylor ha commentato: "Sei un fenomeno". E Frattesi ha risposto: "Giocare con te tutto più facile fratello topppp". Di seguito la foto.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03