Lazio, Gattuso: "Allenare qui non è facile. E la protesta dei tifosi..."

Nella conferenza stampa post-partita di Udinese-Lazio, partita vinta dai biancocelesti con gol di Frattesi e Gudmundsson, Gennaro Gattuso ha parlato anche della complessità ambientale e della protesta dei tifosi della Lazio.

"Allenare la Lazio non è facile, allenare a Roma non è facile. Ti devi isolare per tutto quello che stiamo passando, inutile tornarci. I tifosi non cambieranno idea, sono coerenti. La nostra unica strada è il lavoro. L'importante è credere fortemente a quello che si fa, ieri siamo arrivati a mezzogiorno, ci siamo allenati sul sintetico, nessuno fiatava, tutti col sorriso. Bisogna lavorare così per entrare nella testa della gioventù di oggi, se pensi che cambino da soli... ti mordi la lingua e devi entrargli in testa con il lavoro".