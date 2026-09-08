Lazio, Floriani esulta sui social. E Zaccagni gli risponde...

08.09.2026 00:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Floriani esulta sui social. E Zaccagni gli risponde...

Tra i tanti giocatori che esultano al termine della partita vinta dalla Lazio contro l'Udinese c'è anche Romano Floriani Mussolini. Il terzino biancoceleste ha riversato sui social la propria gioia per la vittoria del Friuli, pubblicando un emoticon sotto le foto del match. Tra i commenti anche quello di Zaccagni, che si congratula pubblicando delle mani che applaudono, e quello di Mandas che lo descrive con delle emoji di un cavallo.

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.