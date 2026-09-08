Lazio, Zaccagni omaggia i tifosi: la storia Instagram dedicata - FOTO

Le foto della scenografia dei tifosi dal settore ospiti del Bluenergy Stadium e nel mezzo quella di squadra. Il popolo laziale e i giocatori sono stati un tuttuno nella notte di Udine e a confermarlo è anche la storia pubblicata sul proprio profilo Instagram dal capitano, Mattia Zaccagni, che ha voluto omaggiare il supporto del popolo della Lazio.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_