Lazio, Gudmundsson segna ancora all'Udinese: è la sua vittima preferita

Esordio da sogno per Albert Gudmundsson. A pochi minuti dal suo ingresso in campo, il fantasista islandese ha siglato di testa il gol dell'1-2 che ha permesso alla Lazio di espugnare il Bluenergy Stadium. L'ex Fiorentina quando vede bianconero si accende: l'Udinese - secondo quanto riporta Dazn - è infatti la sua vittima preferita in Italia, sono ben 4 le reti segnate contro il club friulano.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.