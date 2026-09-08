Lazio | Frattesi, ormai è un vizio: terzo gol in tre partite

08.09.2026 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio | Frattesi, ormai è un vizio: terzo gol in tre partite

RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi continua a sorprendere in questo avvio di campionato: dopo Bologna e Genoa, anche l’Udinese è finita tra le sue vittime. Tre gol nelle prime tre giornate sono numeri da attaccante vero. In area, finora, hanno inciso più di lui soltanto Malen (5) e Raimondo (4), entrambi centravanti di ruolo. Impressionante la determinazione portata con sé dall’esperienza a Milano. Frattesi è già diventato uno dei leader della nuova Lazio, una squadra che aveva bisogno di trovare nuovi trascinatori.

Frattesi si è avventato con cattiveria sul cross di Zaccagni. Il capitano ha trovato lo spunto sulla sinistra e ha messo dentro un pallone perfetto, accompagnato dal centrocampista che in scivolata ha bucato Okoye. Inevitabile il premio di migliore in campo. Poi l’esultanza da “pinguino” con Zaccagni: "Mi ha fatto lui l’assist, mi ha detto “la facciamo ancora?”. Sta portando bene". E sulla Lazio: "La sento già tanto mia, conoscevo già i ragazzi qui, c’è un’amicizia da tempo".

L’Udinese è diventata la sua vittima preferita: sono sei i gol segnati in carriera contro i friulani. In quella stessa porta, l’8 aprile 2024, aveva già realizzato con l’Inter una rete pesantissima al 95’, firmando il 2-1 nerazzurro e dando una svolta alla corsa scudetto. Per Frattesi è arrivato il gol numero 25 in Serie A. Numeri da protagonista assoluto, una manna dal cielo per la Lazio. Una manna arrivata dall’Inter.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.