Lazio, la lista è ancora incompleta: il rebus Patric-Pellegrini

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RASSEGNA STAMPA - Due posti ancora liberi nella lista degli over 22 e, contemporaneamente, due giocatori rimasti fuori dalla rosa per la Serie A. L’equazione sembrerebbe semplice: dentro Patric e Pellegrini, così da offrire a Gattuso due alternative in più e, soprattutto, evitare di lasciare inutilizzate risorse già a libro paga. Eppure, per ora, quegli slot restano vacanti.

"Li abbiamo tenuti liberi per monitorare gli svincolati", aveva spiegato il direttore sportivo Fabiani. Ma con l’arrivo di Diogo Leite, che dovrebbe aver chiuso il mercato in entrata della Lazio, questa motivazione viene meno. E così le situazioni dei due giocatori restano ancora da definire.

Come spiega il Corriere dello Sport, per Pellegrini c’erano soprattutto questioni di mercato: il club aveva spinto per una sua cessione in Turchia, senza però riuscire a concretizzarla. Per Patric, invece, il nodo è legato alle condizioni fisiche. Quando sarà pienamente recuperato, si valuterà il suo inserimento. Per entrambi, dunque, resta ancora da sciogliere il rebus della lista.