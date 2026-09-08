Lazio, Gattuso rimonta l'Udinese e batte Runjaic: le sue pagelle

08.09.2026 10:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso rimonta l'Udinese e batte Runjaic: le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - En plein. Tre su tre in campionato per la Lazio di Gattuso, che ha battuto anche l'Udinese dopo il Bologna e il Genoa. Colpo in rimonta in Friuli della formazione biancoceleste, guidata dalle reti di Frattesi e Gudmundsson dopo il vantaggio iniziale di Karlstrom. I voti per l'ex ct della Nazionale, ovviamente, non possono che essere positivi. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT - 7,5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 7;

TUTTOSPORT - 7;

IL MESSAGGERO - 7,5;

IL CORRIERE DELLA SERA - 7;

LA REPUBBLICA - 7,5.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.