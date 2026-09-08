Lazio, Gattuso rimonta l'Udinese e batte Runjaic: le sue pagelle
08.09.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - En plein. Tre su tre in campionato per la Lazio di Gattuso, che ha battuto anche l'Udinese dopo il Bologna e il Genoa. Colpo in rimonta in Friuli della formazione biancoceleste, guidata dalle reti di Frattesi e Gudmundsson dopo il vantaggio iniziale di Karlstrom. I voti per l'ex ct della Nazionale, ovviamente, non possono che essere positivi. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 7,5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 7;
TUTTOSPORT - 7;
IL MESSAGGERO - 7,5;
IL CORRIERE DELLA SERA - 7;
LA REPUBBLICA - 7,5.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.