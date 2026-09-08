Lazio, Maldini stabilisce un record: c'entrano anche i biancocelesti

Daniel Maldini ha deciso la partita tra Cagliari e Lecce con un colpo di testa che ha battuto Falcone, su assist da calcio d'angolo di Jacopo Fazzini. Una rete che ha permesso all'ex attaccante della Lazio di stabilire un record riportato da Opta Paolo. Dal 2021/2022, la sua prima stagione in gol in Serie A, nessun giocatore ha segnato con più maglie diverse di Daniel Maldini nel campionato italiano. Il classe 2001 ha segnato, infatti, con sei quadre - ovvero Cagliari, Milan, Lazio, Spezia, Atalanta e Monza - al pari di Roberto Piccoli.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_