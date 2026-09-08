Lazio, Marcolin: "Non so dove può arrivare. Ma ha un vantaggio..."
08.09.2026 10:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Anche Dario Marcolin, ex centrocampista della Lazio, ha commentato la vittoria dei biancocelesti di Gennaro Gattuso contro l'Udinese. Il talent di DAZN ha svelato il suo punto di vista direttamente da bordo campo.
"I nuovi hanno portato esperienza. Non so dove può arrivare, ma stiamo vedendo qualcosa di importante. La Lazio giocherà una partita a settimana, quindi può riposare e preparare bene le partite".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.