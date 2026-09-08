Lazio, Rocca: "La vittoria a Udine è stata una grande soddisfazione. Credo che..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto ai microfoni di RadioSei mentre era di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Udine, in cui era presente insieme a circa 2400 tifosi laziali. Di seguito le parole del Governatore: "La vittoria della Lazio ad Udine è stata una grande soddisfazione. Ho visto una squadra determinata, tenace, aggressiva. Bello vederla giocare così, davvero una sorpresa. Frattesi su tutti, ma sinceramente mi ha impressionato la prova di Belahyane"

"Mi piaceva l’idea di essere vicino ai tifosi. C’è stato un tifo molto forte, sembrava di giocare in casa. E’ stata una grande emozione vedere come la tifoseria non si sia mai tirata indietro, anche nei momenti delicati. Bene Gattuso, bravo nel tenere anche la squadra al riparo da tutte le tensioni di questo momento laziale. Questo è il risultato, anche grazie allo slancio dei giocatori nei confronti della tifoseria. Sono contento, credo che il mister stia facendo bene. Avanti così, teniamo duro”.