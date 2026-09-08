Serie A | Lazio - Milan, dove vedere il match in tv e in streaming

Nove punti in tre partite: en plein per la Lazio di Gattuso in campionato, che ha battuto anche l'Udinese dopo il Bologna e il Genoa. Ora la sfida sarà contro il Milan di Amorim, che arriverà all'Olimpico sabato 12 settembre alle ore 18. La gara, valida per la quarta giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv in eslcusiva su Dazn visibile tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, Lazio - Milan sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03