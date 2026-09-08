Milan, Costacurta: "Gila esce troppo spesso: ma li regge i novanta minuti?"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato Alessandro Costacurta, che ha espresso il suo pensiero sull'inizio di campionato del Milan di Amorim. In vista della gara contro la Lazio, l'ex difensore si è soffermato sul nuovo acquisto rossonero Mario Gila, uscito per un problema fisico di poco conto contro la Juventus. Di seguito le sue parole a riguardo.

"Intanto diciamo che Gila esce un po’ troppo spesso, alla Lazio succedeva lo stesso. Non ho capito perché: alla sua età non regge i 90 minuti? Non credo ma magari c’è qualche problemino che si porta dietro. Per il resto in campo è forte, forte, forte: ha personalità, gioca bene a calcio, legge le situazioni in anticipo. Sembra anche più veloce di Tomori, anche senza esserlo, perché capisce prima dove andrà la palla, è intelligente. Per me è il migliore acquisto estivo del Milan. Ne avrei preso anche un altro di quel livello lì, ma capisco che non sia semplice: come Gila ce ne sono pochi".