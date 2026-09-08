Milan, ecco come sta Mario Gila: le sue condizioni verso la Lazio

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© foto di Daniele Buffa

RASSEGNA STAMPA - Ancora problemi per Mario Gila: "Non sono ancora riuscito a finire una partita e questo mi dispiace. Qui ho sentito un fastidio al rotuleo", ha detto dopo Juventus - Milan. Lo spagnolo, infatti, è stato costretto a uscire per un piccolo fastidio muscolare e ora è da valutare in vista della gara contro la Lazio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, le sue condizioni non preoccupano, visto che non farà nemmeno esami specifici in settimana. Salvo sorprese, quindi, sarà regolarmente a disposizione di Amorim per la gara di sabato prossimo, quando tornerà da ex all'Olimpico: "Ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni, sarà bello rivedere le persone che ho conosciuto lì", ha dichiarato domenica sera.