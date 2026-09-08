Lazio, il dato sugli abbonamenti è impietoso: ecco i numeri

08.09.2026 12:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, il dato sugli abbonamenti è impietoso: ecco i numeri
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RASSEGNA STAMPA - Abbonamenti a ribasso. La contestazione dei tifosi della Lazio contro la società e il presidente Lotito si fa sentire. E i numeri lo testimoniano. Venerdì 11 settembre alle 23:59 si chiuderà la finestra straordinaria della campagna abbonamenti, che finora ha portato solo 200 sottoscrizioni in più. Come riportato da Il Tempo, infatti, il totale attualmente è di circa 4.500 tessere vendute: si tratta del dato più basso degli ultimi ventidue anni. Un crollo verticale anche solo rispetto all'anno scorso, quando si era arrivati a più di 29mila abbonamenti. È ormai evidente l'insoddisfazione dei tifosi laziali, per la grande maggior parte assenti all'Olimpico ma presenti in trasferta.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.