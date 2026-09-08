Lazio, Diogo Leite saluta i tifosi: "Sono felice di essere qui! A presto" - VIDEO
08.09.2026 15:07 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Diogo Leite saluta i tifosi della Lazio. Con un video-messaggio pubblicato sui canali social del club, il nuovo difensore biancoceleste si è presentato a tutto il popolo laziale: "Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui. Ci vediamo presto. Forza Lazio!".
Olá, Diogo 🇵🇹 pic.twitter.com/MGhxoKqdNj— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 8, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.