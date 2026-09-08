Lazio, De Grandis: "Ho visto una squadra eccezionale!"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha commentato la vittoria della Lazio contro l'Udinese, soffermandosi anche sui singoli.

"Ieri ho visto una squadra eccezzionale. Sono entusiasta per la partita di ieri della Lazio, Frattesi fa un grande goal, non è per niente banale, è un rapace d’area nonostante sia un centrocampista".

SINGOLI - "Gudmundsson sembra tornato quello del Genoa, fa un bellissimo goal, Doekhi gli da una palla magnifica e lui fa un bel goal con grande intelligenza. Doekhi rimane un difensore lento ma sta facendo delle bellissime partite, il cross non è fatto a caso, quella giocata me la aspetto da Isaksen, che si deve svegliare. Ieri Tavares è stato pazzesco, non ha sbagliato quasi nulla, se hai un giocatore come lui sulla fascia ti cambia tutta la squadra":

GATTUSO - "Ero stato critico con Gattuso, a volte bisogna essere bravi a tornare sui propri passi, ieri ha fatto un grande lavoro sia nella preparazione che nei cambi".

