Lazio e Roma a punteggio pieno dopo tre partite: è la prima volta nella storia

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio esce vittoriosa anche dalla trasferta di Udine e si porta a quota 9 dopo i successi riportati contro Bologna e Genoa. Alla testa della classifica, oltre ai biancocelesti, si trovano l'Inter e la Roma, entrambe reduci da tre vittorie consecutive.

Questo particolare avvio di stagione, oltre che a far esultare i tifosi biancocelesti, ha segnato un dato unico nella storia della Serie A: infatti, come riporta OptaPaolo su X, non era mai successo che sia Lazio che Roma vincessero le prime tre partite del campionato, ritrovandosi a pari merito in testa a punteggio pieno.

Una statistica inedita e esclusiva che fotografa in maniera perfetta l'ottimo momento condiviso dalle due eterne rivali della Capitale.