Lazio, Diogo Leite si presenta in conferenza stampa: ecco quando
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato che il nuovo acquisto Diogo Leite verrà presentato in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 9 settembre alle ore 12. Di seguito la nota.
"La S.S. Lazio comunica che mercoledì 9 settembre, alle ore 12:00, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Diogo Leite. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia. I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 18:00 di martedì 8 settembre, inviando una richiesta all'indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it".