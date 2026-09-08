Pallone d'Oro, i 30 finalisti: out CR7 e Salah, per la Serie A c'è solo Lautaro Martinez
Sono 30 i finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro, con l'elenco che è stato svelato proprio in questi minuti da L'Equipe e dalla UEFA. La cerimonia di premiazione finale avrà luogo il prossimo 26 ottobre a Londra. Evidente il dominio del PSG (9 i giocatori di Luis Enrique, 10 considerando anche Ferran Torres che però è arrivato questa estate) dopo la vittoria della seconda Champions League consecutiva, presente anche Leo Messi mentre restano fuori Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. L'Italia sarà rappresentata dal solo Lautaro Martinez dell'Inter.
L'elenco completo dei candidati per il Pallone d'Oro 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsi (Barcellona)
- Marc Cucurella (Chelsea, Real Madrid)
- Ousmane Dembele (PSG)
- Luis Diaz (Bayern Monaco)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Monaco)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcellona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mane (Al Nassr)
- Lautaro Martinez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern Monaco)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julian Quinones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City, Barcellona)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Ferran Torres (Barcellona, PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)