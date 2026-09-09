Lazio | Da Zenica alla vetta della Serie A: Gattuso tra orgoglio e rivincita

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RASSEGNA STAMPA - Dal baratro di Zenica con l’Italia alla vetta della Serie A. Tre vittorie in tre giornate sono il rilancio della Lazio, ma soprattutto la rivincita personale di Gattuso. Negli ultimi cinquant’anni solo Petkovic e Maestrelli erano riusciti a partire con nove punti. Sabato, contro il suo ex Milan, Rino può centrare il poker e scrivere un altro pezzo di storia.

Tutto questo dopo un’estate da incubo, tra contestazione, stadio vuoto, mercato complicato e il clamoroso ko con il Mantova. Gattuso ha invece premuto sull’acceleratore e trascinato la squadra fuori dal pantano.

A Udine è arrivata un’altra rimonta di una Lazio che corre, rischia e non si arrende. Non solo, si vede anche il gioco: perché, evidenzia il Messaggero, oltre al carattere è evidente anche la sua impronta tattica, con i migliori tratti del Sarrismo sulle fasce e nuove soluzioni.

Frattesi è già decisivo, Gudmundsson è l’eroe di Udine e diversi giocatori hanno ritrovato fiducia. La rosa resta corta e sulla carta inferiore alle grandi, ma questa Lazio non si sente più battuta in partenza. È la mentalità che Gattuso sta costruendo.