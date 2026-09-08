Champions League, buona Inter ma non basta: vince il Real Madrid 2-1

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Champions League ha alzato il sipario alla stagione 2026-27. Nella prima delle tre tornate di partite della prima giornata il focus l’ha preso la sfida del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Inter. Nella sfida a José Mourinho, che proprio in quello stadio alla guida dei nerazzurri nel 2010 vinse la Champions, l’Inter è partita forte, andando però in doppio svantaggio dopo 23’ per due svarioni di difesa e Martinez: bravissimi Mbappé e Valverde ad approfittarne e a portare sul 2-0 le Merengues.

La squadra di Chivu non ha sofferto particolari ripercussioni dal parziale negativo e, prima al 77’ ha accorciato le distanze con Carlos Augusto, e poi nel finale in un paio di occasioni ha sfiorato il pareggio con Lautaro Martinez e Bonny, subentrato a Thuram. Sugli altri campi successi per Aston Villa, AEK Atene, Manchester City, Borussia Dortmund e Betis Siviglia.

Di seguito il programma completo:

Club Brugge - Aston Villa 2-3

AEK Atene - LASK Linz 1-0

Porto - Manchester City 0-2

Real Madrid - Inter 2-1

Borussia Dortmund - Villarreal 3-2

Lilla - Betis Siviglia 2-3