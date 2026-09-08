Lazio, senti Capua: "La squadra è forte, ma mancano i tifosi e..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pino Capua ha parlato dell'inizio di campionato della Lazio di Gattuso, che ha vinto le prime tre giornate di campionato (l'ultima in rimonta contro l'Udinese) e ora si trova a punteggio pieno in classifica, a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue parole a riguardo: "Lazio? Queste tre partite hanno dato una straordinaria immagine di una squadra forte, perché sono entrati giocatori forti. La chiave sarà la sfida con il Milan. Il vero problema è l'assenza dei tifosi".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03