Melli entusiasta: "Questa Lazio è fortissima! Mai divertito così tanto"

La Lazio ha vinto ancora. Tre su tre per i biancocelesti di Gattuso, che hanno battuto in rimonta l'Udinese. Ora sono ben nove i punti in campionato, come quelli di Inter e Roma. Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della squadra e sul terzo risultato positivo consecutivo. Di seguito le sue parole: “Non mi ero mai divertito così tanto. Abbiamo vinto grazie ad un giocatore buttato via dall’Inter che ti fa un gol di genere e da un altro schifato dalla Fiorentina! L’Udinese è crollata davanti ad una Lazio fortissima psicologicamente e atleticamente! Non so più che dire, ma il calcio è meraviglioso”.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03